Правительство Беларуси ожидает, что ставка рефинансирования к концу 2019 года не изменится и составит 10% годовых. В дальнейшем ожидается снижение ставки до 9,5% в конце 2020 года и 9% в конце 2021 года.

Таким параметры предусмотрены в среднесрочной бюджетной программе правительства, которая утверждена постановлением правительства №149 от 6 марта 2019 года и опубликована в четверг, передает «Интерфакс».

В соответствии с документом, инфляция в 2019 году должна составить не более 5,3% (при официальном прогнозе Нацбанка не более 5% — ИФ), в 2020 году ожидается рост потребительских цен в пределах 5%, в 2021 году — не более 4,5%.

Также в документе приведены прогнозируемые параметры обменного курса белорусского рубля. По прогнозу Совмина, в конце 2019 года обменный курс белорусского рубля к доллару США составит Br2,2681/$1, в конце 2020 года – Br2,3262/$1 и Br2,3861/$1 в конце 2021 года. Приведенные параметры соответствуют девальвации белорусского рубля к доллару США на уровне 5% в 2019 году и по 2,5% ежегодно в 2020-2021 годах.

Обменный курс белорусского рубля к российскому (за 100 российских рублей) к концу 2019 года ожидается на уровне Br3,2172. В конце 2020 года и 2021 года обменный курс к российскому прогнозируется на уровне Br3,2535 и Br3,2686 соответственно. Таким образом, в 2019 году ожидается ослабление белорусского рубля к российскому на уровне 3,35%, в 2020 году – 1,13%, в 2021 году – 0,5%.

В 2018 году ставка была снижена с 11% до 10% годовых. С июня прошлого года ставка сохраняется на уровне 10%. В 2017 году ставка рефинансирования в Беларуси снижалась восемь раз — с 18% до 11% годовых.