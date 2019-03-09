С помощью веб-приложений уже можно самостоятельно поставить диагноз и назначить лечение.

Как это меняет отношения докторов и пациентов?

По прогнозам компании D. Little, мировой рынок цифровой медицины в 2020 году составит 233,3 млрд долларов (рост с 2017 года в 1,7 раза), в том числе мобильного здравоохранения (Mobile Health) — почти 60 млрд долларов (рост в 2,5 раза).

Mobile Health (или mHealth) — это использование для медпомощи мобильных технологий и беспроводных устройств, пишет zautra.by.

В частности, электронных и интернет-приложений по диагностике и профилактике болезней. Они разработаны и протестированы многими фармацевтическими компаниями: только в AppStore доступно свыше 20 тысяч таких ресурсов, сервисы mHealth — третья наиболее быстро растущая категория приложений для iPhone и Android.

Сегодня в свободном доступе можно самостоятельно диагностировать: общее состояние здоровья (отслеживание самочувствия, рекомендации по лечению и лекарствам); болезни по анализам (расшифровка анализов и постановка диагноза); болезни по симптомам (выявление заболеваний на ранних стадиях, назначение лечения); редкие наследственные заболевания (отслеживается состояние пациента на симптоматику болезни).

Чтобы понять отношение к новым технологиям пациентов и медиков, исследователи провели 44 интервью с врачами и фармацевтами и онлайн-опрос 200 пользователей Facebook.

Для начала выяснили схемы поведения потребителей: как действует человек, если лекарства, купленные самостоятельно в аптеке, не дали положительного эффекта. Анализ интервью позволил выделить три группы: традиционалисты (с подгруппой сомневающихся), искатели и generation Y.

Традиционалисты

Доверяя классическим методам, обратятся к врачу, узнают диагноз и приступят к лечению. Однако часть из них (сомневающиеся) после встречи с доктором обязательно пойдут в интернет почитать отзывы о назначенных препаратах. Если отзывы не совпадут с врачебными рекомендациями, могут заменить лекарства (по советам из сети или после консультации с фармацевтом).

Искатели

Пытаются самостоятельно разобраться в проблеме, ищут совета в интернете, а получив, покупают нужные медпрепараты. Если эффекта от применения нет, обращаются к врачу, но, прежде чем начать лечение, поставленный диагноз и прописанные лекарства обязательно перепроверят в сети.

Generation Y

Ценят свое время, свободно владеют гаджетами, активно пользуются интернетом. Симптомы и диагнозы изучают в первую очередь в сети, препараты часто покупают в онлайн-магазинах, самодиагностируются через веб-сервисы. Могут зайти в аптеку за уточняющей консультацией. Врача посещают в крайнем случае. Озвученный им диагноз нередко ставят под вопрос.

По итогам опроса потребителей среди них лидируют представители generation Y (30%). Традиционалистов — 24%, причем 65% из них — сомневающиеся.

Рост и страхи

«К веб-диагностике пациенты, как и врачи, в целом относятся благосклонно, полагая, что за ней будущее», — отмечают исследователи.

В то же время использование медицинских онлайн-ресурсов усиливает нежелание обращаться к врачам (недоверие, плохой сервис, назначение дорогих или неэффективных лекарств). Повышая собственную информированность, пациенты начинают контролировать работу медиков. Врачи отмечают также зависимость пациентов от веб-технологий, желание самостоятельно разобраться с проблемой, сэкономив время и деньги.

Одним из основных сдерживающих факторов онлайн-диагностики выступает высокий риск получить неверный диагноз или неадекватное назначение препаратов. По итогам опроса, этого боятся 35% пациентов. Столько же озабочены проблемой результативности самолечения. Около 40% беспокоит возможность технических сбоев в работе программ.

Однако общего тренда такие страхи не меняют. Доля generation Y, ориентированных на новую модель, значительна и продолжит расти. 50% опрошенных считают правильным до обращения к врачу почитать информацию о болезни в сети или провести интернет-диагностику. 28% уже пользуются соответствующими приложениями.