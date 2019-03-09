Сегодня Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Его имя неразрывно связано с одним из величайших достижений человечества – полетом в космос.

12 апреля 1961 года его корабль «Восток» сделал оборот вокруг Земли. Гагарин всегда мечтал вернуться в космос, но трагически погиб в марте 1968 года. Первый космонавт Земли стал настоящим символом Советского Союза, сообщает «МИР 24».

Годы послеполетной славы первого космонавта Земли отмечены рядом любопытных эпизодов. О них становилось известно постепенно – из рассекреченных документов и от свидетелей происходившего.

После полета вокруг Земли Юрий Гагарин стал человеком номер 1 не только на Земле, но и в космосе – в прямом и переносном смысле. На нашей планете в его честь назвали улицы и города. А в космосе имя Юрия Гагарина носят астероид и кратер на Луне.

Почти через месяц после полета на орбиту Земли, Гагарин отправился в зарубежную командировку. Она известна как «Миссия мира». Он посетил 30 стран: Финляндия, Польша, Бразилия и даже экзотические по тем временам Индия, Шри-Ланка, и Афганистан. И везде его встречали как короля.

В июле 1961 года Гагарин прилетел в Англию. Там первый космонавт настолько очаровал молодую королеву Елизавету, что вопреки этикету она сфотографировалась с космонавтом на память. Объяснила свой поступок Елизавета тем, что Гагарин отнюдь необычный, земной, человек, а небесный. И поэтому нарушения этикета нет.

В Греции, Болгарии, на Кипре и, конечно же, в России — больше 20 городов мира сделали Юрия Гагарина своим почетным гражданином. А от египетских Каира и Александрии он получил на вечное хранение золотые ключи от ворот городов.

В космос Юрий Алексеевич полетел в звании старшего лейтенанта, а вернулся оттуда на Землю майором. А еще через два с половиной года ему было присвоено звание полковника.

Такой подвиг, как первый полет в космос, не остался без премиальных от руководства страны: 15 тысяч рублей, автомобиль «Волга», четырехкомнатная квартира по месту службы с меблировкой, и это не считая множества подарков.