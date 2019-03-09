Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в пятницу, 8 марта, успешно приводнилась в Атлантическом океане. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Отмечается, что после пятидневного совместного полета в составе Международной космической станции Crew Dragon, сбросив негерметичный грузовой отсек, сошел с орбиты.

В плотных слоях атмосферы над капсулой раскрылись парашюты, и она мягко приводнилась в 200 милях от побережья штата Флорида. Вскоре капсулу поднимут с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX с помощью крана.

Как сообщалось ранее, корабль был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon-9 компании SpaceX. Он представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В ходе нынешнего полета на борту находились около 200 кг груза, научная аппаратура для замера параметров полета, а также манекен в скафандре.