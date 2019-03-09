Причиной блэкаута в Венесуэле стала кибератака, заявил в эфире государственного телевидения VTV министр информации страны Хорхе Родригес.

Он подчеркнул, что к атаке, которая была нацелена на автоматическую систему контроля ГЭС «Эль-Гури», вероятно, причастны США, передает gordonua.com.

Родригес пояснил, что когда сотрудники ГЭС поняли, что систему контролируют хакеры, они отключили ее из соображений безопасности. В результате была обесточена почти вся территория страны.

Днем 8 марта власти стали восстанавливать подачу электричества. Оно появилось в некоторых районах страны и в Каракасе.

Из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter депутата Национальной ассамблеи Хосе Мануэля Оливареса.

Он отметил, что еще два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг.

Ранее сообщалось, что вечером 7 марта практически по всей Венесуэле пропало электричество. В национальной корпорации по электроэнергии назвали произошедшее саботажем и электрической войной против Венесуэлы. Без света остались 23 из 25 штатов страны.