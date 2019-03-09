«У них миллионы — а нас миллионы», — под такими лозунгами прокатилась по Алижиру в пятницу новая волна массовых протестов.

Как сообщает Евроньюс, точное число протестующих, вышедших на улицы столицы, неизвестно, но организаторы говорят о миллионе.

Возмущение алжирцев вызвало намерение 82-летнего тяжело больного президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок. Но в ходе протестов теперь звучат требования о смене всей политической системы страны.

«Эта система насквозь коррумпирована, эту систему ввёл Бутефлика, мы пришли сказать «нет» коррумпированной системе», — говорит демонстрант.

«Нам надоела вся эта система, мы хотим положить ей конец. Я желаю господину Бутефлике скорейшего выздоровления, но люди вышли на улицы, потому что они больше не могут терпеть, они сыты по горло».

Площади и главные улицы в центре столицы Алжира переполнены: акция совпала в празднованием Международного женского дня. Среди протестующих много женщин, люди пришли целыми семьями, с детьми.

Правоохранители использовали слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов, которые пытались прорваться сквозь полицейский кордон, блокирующий улицу, ведущую к президентскому дворцу.

В Оране и Константине — втором и третьем по величине городах страны — протестующих на этот раз было намного больше, чем в две предыдущие пятницы. Массовые протесты прошли также в других городах и населённых пунктах Алжира.