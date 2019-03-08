Широкомасштабное отключение электричества произошло вечером в четверг, 7 марта в Венесуэле.

Без света остались 23 из 25 штатов страны, а также столица Венесуэлы — Каракас. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью, пишет «Немецкая волна».

Власти обвинили США в ведении «электрической войны»

Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) сообщила, что причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Эль-Гури». «Это часть электрической войны против государства»,- заявили в компании.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил «американский империализм» в причастности к перебоям с электроснабжением в стране. «Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена», — написал Мадуро в своем Twitter.

В Каракасе начались протесты

Министр энергетики Луис Мот Домингес пообещал, что проблемы с электричеством устранят в течение трех часов, однако его оптимизм оказался неоправданным. Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Аварии в сфере электроэнергетики случаются в Венесуэле все чаще. Власти традиционно видят в них происки империализма. Однако представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с износом оборудования и нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

В последние месяцы в Венесуэле обострился политический кризис. В стране проходят массовые протесты оппозиции и столкновения с полицией. 23 января спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали США, несколько государств Латинской Америки и большинство европейских стран.