Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала письменное обязательство перед гражданами страны по выполнению программы под названием «Новый курс Украины», с которой она баллотируется на пост главы государства.

В частности, одним из пунктов программы значится возвращение Крымского полуострова и территорий Донецкой и Луганской народных республик в состав Незалежной, передает агентство РИА Крым.

«Как кандидат в президенты Украины я ставлю подпись под моим обязательством перед гражданами страны, которое получат все люди в Украине. Я абсолютно точно верю, что это письменное обязательство мною и командой «Батькивщина» перед гражданами Украины будет выполнено, а если я не выполню четкого, лаконичного и понятного людям обязательства, то я напишу заявление об отставке с поста президента», – сказала Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

В «Новом курсе Украины» отмечается, что Тимошенко планирует вернуть Крым и Донбасс в состав Украины с помощью политико-дипломатического формата «Будапешт плюс. По словам самой Тимошенко, это «новый формат переговоров Украины с мировыми лидерами». Его суть состоит в «возобновлении и введении реальных гарантий безопасности, которые получила Украина в 1994 году после подписания Будапештского меморандума».

Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. На пост главы государства претендуют 43 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.