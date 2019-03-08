Совет министров утвердил Положение о порядке формирования затрат оператора автомобильных перевозок пассажиров, исходя из которых будут формироваться цены.

Соответствующее решение содержит постановление правительства от 6 марта 2019 года №150.

Документом также установлено, что оплата услуг оператора автомобильных перевозок пассажиров по организации городских, пригородных, междугородных внутриобластных и междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с заключенными договорами об оказании услуг в пределах средств местных бюджетов, предусмотренных на эти цели решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

Стоимость услуг определяется оператором автомобильных перевозок пассажиров на основе затрат, сформированных в соответствии с утверждаемым Положением с учетом рентабельности до 5 % и подлежит согласованию с заказчиком.

Операторы автомобильных перевозок пассажиров ежегодно при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год представляют заказчикам расчет потребности в бюджетных средствах на оплату услуг оператора автомобильных перевозок пассажиров.

Перечисление средств на оплату услуг осуществляется на текущие (расчетные) банковские счета операторов автомобильных перевозок пассажиров в соответствии с законодательством, определяющим порядок перечисления бюджетных средств через органы государственного казначейства.

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З ”Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках“ и вступает в силу после официального опубликования.