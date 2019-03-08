Чешский автопроизводитель Skoda в Женевском автосалоне представил свой первый электрический кроссовер Vision iV — электрокаром можно будет управлять со смартфона, а его заряда хватит на 500 км.

Об этом сообщает belmarket.by со ссылкой на сайт автоцентра ElectroCars.

Отмечается, что электрокар построили на платформе MEB компании Volkswagen, которая предназначена специально для электромобилей.

«Машина получила плавную линию крыши, массивный капот и фирменную решетку радиатора с кристаллической структурой. Также электрокар имеет светодиодные передние фары, С-образные задние фонари и надпись ŠKODA с красной подсветкой на корме. Вместо дверных ручек Skoda будет иметь сенсоры, вместо наружных зеркал — камеры, а управлять большинством функций автомобиля можно будет с помощью смартфона», — сообщается на сайте автоцентра.

Кроме того, у кроссовера просторный 4-местный салон, отделанный искусственной замшей. Там разработчики разместили двоспицевый ​​руль, цифровую панель и новую информационно-развлекательную систему MIB 3-System. Также Vision iV имеет большой багажник объемом 550 литров.

«Концепт оборудовали системой автономного вождения 3-го уровня. Она контролирует ускорение, торможение и обгоны», — говорится в сообщении.

Также новую Skoda оснастили двумя электродвигателями общей мощностью 306 лошадиных сил. До «сотни» электромобиль разгоняется за 5,9 секунды. Максимальная скорость — 180 км / ч. На одном заряде машина может проезжать около 500 км, а до 80% аккумулятор можно зарядить всего за 30 минут.