Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказала, что часто думает об «очень интересном слове диктатура». По ее мнению, это уже является брендом страны.

«„Диктатура“ — очень интересное слово на сегодняшний день. Оно так по-разному воспринимается. Это какая-то такая необыкновенная тенденция, о которой я достаточно часто думаю. Ведь мы это слово действительно употребляем, и в совершенно разных уже смыслах. Иногда с таким сатирическим оттенком. А иногда мне кажется, что сегодня, в 2019 году, слово „диктатура“ уже порой приобретает какой-то позитивный оттенок», — заявила Эйсмонт.

По мнению пресс-секретаря, в мире может возникнуть запрос на диктатуру.

«Мы видим, что происходит вокруг — хаос, порой беспорядок. Я, может, какую-то парадоксальную вещь скажу, неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, но послезавтра точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную и спокойную жизнь», — считает пресс-секретарь.

«Ну что говорить, мне кажется, мы уже так часто произносим это слово, что диктатура — это уже наш бренд», — сказала она.