Как помочь организму восстановиться после зимы, какие продукты необходимо ввести в рацион питания?

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала валеолог 10-й городской поликлиники Екатерина Гринь.

Дни становятся длиннее, солнышко выглядывает чаще, а у многих из нас совершенно нет сил радоваться жизни. Причина сонливости, плохого настроения и упадка жизненных сил — в недостатке витаминов и важных микроэлементов, которые были израсходованы на борьбу с вирусными инфекциями и морозами. Такое состояние организма обычно называют весенним авитаминозом.

Конечно, проще всего дойти до ближайшей аптеки, но витамины содержатся и во многих продуктах. Для того чтобы помочь организму быть здоровым, нужно ввести в свой рацион побольше таких, которые обеспечат его необходимыми полезными веществами.

Витамин С

Самый главный витамин весны. Отвечает за сопротивляемость организма к различным инфекциям, необходим для нормальной работы иммунной системы, антиоксидант. Содержится в цитрусовых, черной смородине, облепихе, болгарском красном перце, квашеной капусте, петрушке, зеленых яблоках, клубнике, киви.

Витамин А

Витамин зрения. Отвечает к тому же за формирование скелета и костно-соединительной ткани. Его недостаток приводит к сухости кожи, ломкости волос, появлению мушек в глазах и расслаиванию ногтей. В больших количествах содержится во всех продуктах оранжевого и желтого цвета: морковь, тыква, свекла, помидоры, красный и желтый перец, кукуруза, абрикосы, персики. При кипячении не разрушается, хотя длительному температурному воздействию лучше не подвергать.

Витамин В1

Отвечает за нормальное функционирование нервной системы и активно участвует в обмене веществ. Проблемы со сном и перепады настроения свидетельствуют о его недостатке. Витамин В1 вырабатывается сам по себе микрофлорой кишечника, но в недостаточном для организма количестве. Поэтому необходимо поступление с пищей. Этот витамин содержится в большом количестве в пшеничной муке высшего сорта, хлебобулочных изделиях, гречке, рисе. Рожь, овес, дрожжи, желток куриного яйца, орехи, бобовые, свинина и говядина богаты витамином В1.

Витамин В2

Витамин роста. Отвечает также за развитие организма, образование гемоглобина в крови, ускоряет заживление ран. В большом количестве содержится в таких продуктах, как дрожжи, злаковые, свежие овощи, яйца, молоко, мясо, рыба. Щелочная среда уничтожает этот витамин, плохо действуют на него и ультрафиолетовые лучи.

Витамин Е

Витамин молодости. Отвечает за нормальное функционирование мышечной, репродуктивной систем, половых желез. Очень много этого витамина содержат растительные масла (особенно оливковое, льняное), шиповник, яичный желток, зеленые салаты, зелень. Его разрушает щелочная среда.

Витамин D

Витамин D образуется в коже под воздействием солнечных лучей, необходим не только для хорошего настроения и противостояния стрессам, но и для нормального усвоения очень важного микроэлемента — кальция. В зимние месяцы выработка витамина D практически прекращается. Важно знать, что свои функции витамин D выполняет только при достаточном количестве овощей, фруктов и кисломолочных продуктов.

Если не удается максимально разнообразить питание, целесообразно начать прием поливитаминных комплексов, но помните, что натуральные витамины полезнее и усваиваются организмом легче.

Профилактика авитаминоза:

– сбалансированное питание;

– прогулки на свежем воздухе, желательно днем. Даже в пасмурную погоду рекомендуется гулять не менее 30 минут;

– занятия спортом. Всего пять минут физической активности в день помогут справиться с симптомами весеннего авитаминоза;

– полноценный сон. Здоровый сон очень важен, он сопровождается многими жизненно важными процессами, включая самовосстановление.