В рейтинге британской исследовательской компании Cable.co.uk, оценивающем стоимость мобильного интернета в разных странах мира, Беларусь заняла 48-ю позицию.
По данным рейтинга, белорусским пользователям 1 Гб обходится в среднем в $2,36. В России — $0,91 (12 место), в Украине — $0,51 (4 место), в Польше — $1,32 (21 место), в Литве — $2,06 (41 место), а в Латвии — $7,12 (141 место).
Самый дешевый мобильный интернет доступен жителям Индии, Кыргызстана и Казахстана. А самый дорогой — в Зимбабве (1 Гб за $75,2), Греции ($32,71) и Чаде ($23,33).
Любопытно, что граждане Индии могут выбирать из 57 тарифных планов, а средняя стоимость гигабайта информации здесь – $ 0,26.
10 стран с самым дешевым мобильным интернетом:
1. Индия,
2. Кыргызстан,
3. Казахстан,
4. Украина,
5. Руанда,
6. Судан,
7. Шри-Ланка,
8. Монголия,
9. Мьянма,
10. Республика Конго.