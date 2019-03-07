Международные резервные активы Беларуси на 1 марта, по предварительным данным, составили $7 млрд 95,1 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За февраль золотовалютные резервы выросли на $77,5 млн (на 1,1%) после снижения в январе на $139,9 млн (на 2%).

В феврале правительство и Национальный банк исполнили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму примерно $431 млн.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в феврале способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.