Такая возможность предоставлена постановлением Совмина.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства прокомментировало постановлением Совета министров, которым установлен порядок перерасчета платы за ЖКУ, не оказанные или оказанные некачественно. Скидка может достигать 30%.

Минжилкомхоз также обращает внимание на то, что согласно новому документу перерасчет платы за отопление возможен не только при пониженной, но и при повышенной температуре в квартире. Для этого более суток она должна быть выше 24 градусов тепла. Ранее можно было требовать перерасчета при температуре ниже 18 градусов.

Постановлением предусмотрено перерасчет платы на 10% при несоответствии питьевой воды санитарным нормам в 2019-20 годах. Дале предполагается поэтапное повышение перерасчета до 30% в 2025 году.