Внешний долг Венесуэлы — государственный и частный — на конец 2018 года составил почти $156 млрд, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с показателем 2007 года ($62 млрд).

Как отмечается в докладе вашингтонского Института международных финансов (IIF), долг латиноамериканской страны составляет 738% экспорта, что является мировым рекордом, пишет РБК.

Венесуэльское правительство не публикует данные о внешнем долге. Центробанк Венесуэлы прекратил раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе после того, как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро. МВФ в мае 2018 года вынес Венесуэле официальное неодобрение в связи с отсутствием экономической статистики. У страны даже нет надежно измеренного ВВП за последние годы.