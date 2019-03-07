Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера. Причина, как говорится в заявлении МИД, что глава немецкой дипмиссии «постоянно вмешивается во внутренние дела Венесуэлы».

Даниэлю Кринеру даны 48 часов, чтобы покинуть Каракас.

Официальный Берлин уже назвал этот шаг «не поддающимся пониманию».

Политический демарш властей прокомментировал лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

«Они угрожают Германии, одному из столпов объединенной Европы, стране, которая поддерживает Венесуэлу, направляя гуманитарную помощь. Важно, чтобы венесуэльское общество об этом узнало. Власти не только блокируют доставку самого необходимого людям, они не только сжигают грузы, они еще и угрожают тем, кто помогает нашей стране.»

Хуан Гуайдо

председатель Национального собрания Венесуэлы

Сообщается, что поводом к высылке высокопоставленного дипломата мог послужить тот факт, что в начале недели Кринер вместе с коллегами из других стран ЕС, Латинской Америки и США встречал в международном аэропорту Каракаса Хуана Гуайдо, когда тот возвращался из международного турне.

Кринер написал в Твиттере, что это возвращение «шаг к политическому и мирному процессу по преодолению кризиса в Венесуэле».

Акции протеста продолжаются полтора месяца, они начались после инаугурации Николаса Мадуро.

Председатель Национальной ассамблеи, находящейся в оппозиции к действующему лидеру Венесуэлы , Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

В этом качестве его признали десятки стран, в том числе и государства-члены ЕС.