В отношении двух инспекторов ГАИ Минска возбудили уголовные дела за получение взятки.

Сообщается, что инспекторы отработали в ГАИ по три года. Стоит отметить, что недавно назад суд Партизанского района Минска осудил инспектора ГАИ за злоупотребление властью или служебными полномочиями, бездействие должностного лица и получение взятки. Мужчину приговорили к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом и лишением спецзвания «капитан милиции». На суде экс-гаишник заявил, что к таким поступкам его привели условия на службе.