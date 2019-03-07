В Фаниполе (Дзержинский район) в среду, 6 марта, произошло транспортно-дорожное происшествие, в результате которого погибла женщина.

Согласно информации Госавтоинспекции Министерства внутренних дел, примерно в 20:40 по улице Зеленой в Фаниполе автомобиль совершил наезд на пешехода.

От полученных травм женщина 1985 года скончалась. Отмечается, что на ней отсутствовали светоотражающие элементы.

Виновник ДТП скрылся с места аварии, однако в скором времени правоохранителям удалось установить личность предполагаемого водителя — виновника ДТП.

На данный момент проводятся мероприятия по его обнаружению и задержанию.