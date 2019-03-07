«Сила государства в преданных родине людях» — Лукашенко вручил госнаграды и генеральские звания

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

«Не так давно в адрес мужчин звучали поздравления с Днем защитников Отечества, а сегодняшний день окрашен ожиданием весеннего женского праздника — 8 Марта. С недавних пор мы объединяем эти торжества, чтобы собрать вместе доблестных мужчин — кадровых военных, сотрудников силовых структур и наших дорогих женщин, успешных в профессии, многодетных матерей, посвятивших жизнь великому предназначению. Вручить лучшим из лучших заслуженные государственные награды», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на каждого, кто стоит на страже мира и порядка в стране, прославляет родину трудовыми достижениями, создает семью и продолжает род, возложена большая и важная миссия. «Вы укрепляете политическую, экономическую, социальную и духовную основы нашего государства», — заявил он.

По словам главы государства, все, кто служит Отечеству, продолжая славные традиции поколения воинов-победителей, являются оплотом суверенитета страны, защитниками своего народа. «Сильные, надежные, отважные — вы достойный пример для молодежи», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Дорогие женщины, мы преклоняемся перед вами, восхищаемся вашей мудростью, терпением, умением совмещать семейные заботы и профессиональный долг, быть опорой для родных и близких. Мы бережно относимся к многодетным матерям — настоящим героиням своего времени, — обратился Президент к представительницам прекрасного пола. — Мы, мужики, хоть иногда и кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем, мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков не совершали бы».

Он обратил внимание, что сила белорусского народа, а значит, и государства — в таких людях, целеустремленных и самоотверженных, преданных родине, семье и своему делу. «Офицерские погоны, тем более генеральские, — это символ мужественности, отваги и верности долгу. Орден Матери — символ женственности и сохранения семейного очага. Признание профессиональных достижений — символ таланта и трудолюбия», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко поздравил участников церемонии с заслуженными государственными наградами и вручил им ордена и медали, дипломы о присвоении почетных званий и погоны высшему офицерскому составу. «Пусть в ваших домах царят любовь, уют, тепло, а небо над родной Беларусью всегда будет мирным», — пожелал он. Еще раз обращаясь к женщинам, глава государства подчеркнул: «Вашу жизнь и жизнь ваших детей мы, мужики в погонах, обеспечим сполна. Тем более мы в этом плане пользуемся вашей поддержкой. Я уже говорил, что прошедший мужской праздник мы разделили с вами, женщинами. Потому что женщина в погонах — это не новость, и мы все защитники нашего Отечества».

Президент наградил орденом Почета генерального директора государственного научно-производственного объединения «Химический синтез и биотехнологии» — директора Института микробиологии НАН Беларуси Эмилию Коломиец и медалью «За отвагу» старшего оперуполномоченного по особо важным делам спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Павла Щербакова. Глава государства также вручил медали «За отличие в воинской службе», «За трудовые заслуги», «За службу Родине» III степени и «За спасенную жизнь».

В числе удостоенных медали Франциска Скорины оказались главный редактор журнала «Наука и инновации» Жанна Комарова, ведущий мастер сцены Белорусского государственного театра кукол Светлана Тимохина. Среди награжденных орденом Матери — учительница иностранного языка минской средней школы №136 Татьяна Козлова, главный специалист главного управления бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Елена Коптур, дизайнер ООО «ОМА» Юлия Рыжая.

Диплом о присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Республики Беларусь» глава государства вручил директору Витебского областного государственного унитарного проектного предприятия «Институт Витебскгражданпроект» Наталье Косабуко. Звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь» присвоено начальнику штаба — первому заместителю командующего силами специальных операции Виктору Гулевичу.

Погоны генерал-майора Александр Лукашенко вручил полковникам Ивану Богуславскому, Юрию Шаплавскому, Игорю Болотову и Павлу Игнатову. Прокурору Витебской области Вадиму Сущинскому присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса, начальнику Минской региональной таможни Александру Валиеву — персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга.