В соответствии с планом подготовки законопроектов на 2019 год документ должен быть подготовлен в июле и поступить в Палату представителей в ноябре.

Министерство здравоохранения инициировало изменения в Законе «О здравоохранении», сообщает pravo.by.

Проект направлен на урегулирование вопросов информатизации в сфере охраны здоровья и развитие электронного здравоохранения, применение телемедицинских технологий. В соответствии с Концепцией развития электронного здравоохранения до 2022 года продолжится внедрение в работу учреждений здравоохранения электронной очереди, личного кабинета пациента, электронного рецепта и электронной карты и т.д.

В проекте Закона будут содержаться нормы, направленные на контролируемое лечение в амбулаторных условиях социально значимых заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, гепатитов, рассеянного склероза.

Также в законодательство о здравоохранении планируется внести положения, касающиеся экспертизы качества лечения на трех уровнях: в учреждениях здравоохранения, областных медико-реабилитационных экспертных комиссиях (МРЭК) и Министерстве здравоохранения.