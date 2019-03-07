Организаторы намерены обжаловать решение.

Минский городской исполнительный комитет ответил на заявку оппозиционных политиков, которые хотели провести политическую акцию к Дню воли у Оперного театра. Она была подана в конце января от имени «Руха за Свабоду», СДП и ОГП.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции глава «Руха за Свабоду» Юрий Губаревич, городские власти отказали оппозиции в проведении политической акции. Свое решение Мингорисполком мотивировал тем, что об акции было объявлено до получения разрешения.

Юрий Губаревич намерен обжаловать это решение, так как заявка была подана на 24 и на 25 марта, при этом публично политики анонсировали только акцию 25 марта. Отказ в митинге 24 марта он назвал незаконным.

Вероятнее всего, в праздновании 101-ой годовщины основания БНР в центре города будет отказано. Ранее президент Лукашенко во время «Большого разговора» сказал, что праздника Дня воли на стадионе «Динамо» не будет. Организаторы подавали заявку на праздничный концерт. Взамен он предложил всем отправиться на Бангалор.