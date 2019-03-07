Максим Аверин: где правда в слухах о личной жизни актера

Звезде «Глухаря» и «Склифосовского» неоднократно приписывали связь с коллегами, в том числе замужними. Но так ли это?

Максим Аверин – один из самых ярких и узнаваемых российских актеров современности. Он играет в фильмах и сериалах, а также на сцене театра. Его героев уважают мужики, а женщины с трудом сдерживаются от того, чтобы по уши влюбиться в этого харизматичного артиста.

Сейчас Аверину 43 года. Он востребован в своей профессии, хорошо зарабатывает и может похвастаться множеством наград и званий, в том числе званием Заслуженного артиста Российской Федерации. При этом еще ни разу Максим не был женат и поклонницы гадают, кому же достанется такое сокровище?

Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, что известно о личной жизни Максима Аверина и о женщинах, которые появлялись с ним рядом.

Анна Якунина – лучшая подруга

С актрисой Анной Якуниной, сыгравшей Нину в «Склифосовском», Аверин познакомился около 30 лет назад в Доме кино, а затем им довелось вместе работать в театре «Сатирикон».

Аверин и Якунина очень близки, но дальше дружбы их отношения не зашли. Глядя на их театральные афиши и общие фотографии в Instagram, многие были уверены, что между этими двумя что-то было, однако это не так. У Анны есть муж Алексей и две дочки, в браке она счастлива. С Авериным же дружит вся ее семья и повода для ревности своему мужа Анна не дает.

Мария Куликова и поцелуи в «Склифосовском»

Герои сериала «Склифосовский» Олег Брагин и Марина Нарочинская на экране так хорошо смотрятся вместе и так правдоподобно целуются, что многие зрители думают, что у них и правда роман. С актрисой Марией Куликовой, сыгравшей жену Брагина, Аверин тоже познакомился много лет назад, еще в театральном институте.

После того, как в 2015 году Мария рассталась со своим мужем, люди судачили, что это всё из-за Максима. На самом деле их нельзя назвать близкими друзьями, но они, тем не менее, приятельствуют.

Виктория Тарасова – партнерша из «Глухаря»

На пике популярности сериала «Глухарь» Аверину приписывали связь с еще одной его коллегой – Викторией Тарасовой. СМИ сообщали, что артист подарил Виктории обручальное кольцо с бриллиантом. Все ждали свадьбы, но так и не дождались.

Поговаривали, что легенду о помолвке выдумали продюсеры «Глухаря», чтобы подогреть интерес к актерам, а заодно и к самому сериалу.

Таня – «не актриса»

В интервью «Комсомольской правде» в 2011 году Максим признался, что он влюблен и его девушку зовут Татьяна.

«Таня — не актриса. Работает в деловой сфере. Симпатичная брюнетка. Привлекла простотой и искренностью чувств», — рассказал артист.

Он отметил, что не хотел бы встречаться с коллегами, ведь такой опыт у него уже был и ничего хорошего из этого не вышло. В том же интервью он посетовал на то, что девушки его редко понимают и обижаются на то, что он живет своей профессией.

Влюблен в свою работу

Прошли годы. Таня, о которой Максим говорил, по всей видимости, пропала из его жизни. В последних интервью актер признается, что целиком отдает себя работе, что театр – это главное в его жизни, а ни на что другое у него не хватает ни сил, ни времени.

Так что не стоит поклонницам отчаиваться – шанс завоевать сердце актера еще есть. Хочется верить, что Максим Аверин скоро встретит «ту самую», что сделает его счастливым, и гены талантливого артиста передадутся его будущим детям.