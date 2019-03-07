Биатлонисты Норвегии стали победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира, который стартовал в шведском Эстерсунде.

Как сообщает БЕЛТА, команда Норвегии прошла дистанцию за 1 час 17 мин. 41,4 сек. Серебро завоевали биатлонисты Германии (+13,1 сек.), бронзовыми призерами стали итальянцы (+1 мин. 09,6 сек.).

Сборная Беларуси, за которую выступали Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников, финишировала 13-й, проиграв победителям 3 мин. 57,4 сек.

Расписание оставшихся стартов мирового первенства:

8 марта — спринт, женщины (начало в 18.15);

9 марта — спринт, мужчины (18.30);

10 марта — гонка преследования, женщины (15.45), мужчины (18.30);

12 марта — индивидуальная гонка, женщины (17.30);

13 марта — индивидуальная гонка, мужчины (18.10);

14 марта — смешанная эстафета (сингл-микст, 19.10);

16 марта — эстафета, женщины (15.15), мужчины (18.30);

17 марта — гонка с массовым стартом, женщины (15.15), мужчины (18.00).

Все гонки чемпионата мира покажет телеканал «Беларусь 5».