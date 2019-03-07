21-летнюю жительницу Минска подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Как указано на сайте ГУВД Мингорисполкома, в операции по задержанию минчанки были задействованы кинологи. С помощью специально обученной собаки выяснилось, что у задержанной девушки имелись различные наркотики. Ранее минчанка не была судима, но после того, как в ее квартире нашли гашиш, LSD и особо опасное психотропное вещество MDMA, барменшу привлекут к ответственности. Отмечается, что девушка в последнее время проживала вместе с матерью, которая в прошлом была поставлена на учет в наркологический диспансер и имеет судимость по статье, связанной с незаконным оборотом зелья.