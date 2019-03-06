Жительницу Бобруйска, обвиняемую в покушении на убийство новорожденного ребенка, находившегося в беспомощном состоянии, будут судить в Могилеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Как установлено, женщина вечером 17 октября 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в частном доме по улице Богушевича в Бобруйске родила недоношенного, не зрелого, но жизнеспособного мальчика. После этого, понимая, что ребенок родился живым и подает признаки жизни, вынесла новорожденного без одежды из дома на улицу (температура окружающей среды была 7,5 градуса) и бросила младенца в кустарник вблизи дома.

Благодаря тому, что новорожденного обнаружили работники УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» и своевременно оказали ему квалифицированную медпомощь, ребенок не умер.