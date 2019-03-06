В Беларуси планируют разрешить хранение донорских половых клеток более 10 лет. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях», который готовится ко второму чтению

Об этом сообщила зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич, передает БЕЛТА.

«Хранить донорские клетки смогут более 10 лет, потому что качество половые клетки при хранении даже свыше этого срока не теряют», — пояснила Валентина Курсевич.

Сейчас по законодательству максимальный срок хранения донорских половых клеток не может превышать 10 лет. Согласно законопроекту, женщины смогут сохранять свои яйцеклетки на будущее, в том числе без медицинских показаний.

Если законопроект будет принят, прибегнуть к такой возможности пациентки смогут не только при необходимости медицинских вмешательств, способных повлиять на детородную функцию, но и в других случаях.

Предлагается также внести редакционные поправки, касающиеся возможности использования половых клеток одного донора в отношении не более 20 пациентов, к которым применяются вспомогательные репродуктивные технологии. Эта норма первоначально закреплялась в законе с тем, чтобы исключить вероятность встреч в будущем лиц, при зачатии которых использовались половые клетки одного и того же донора.

Планируется, что при рождении ребенка суррогатной матерью будет проводиться обязательная генетическая экспертиза новорожденного, чтобы избежать в будущем судебных споров. Это инициатива Следственного комитета.

Предусматривается возможность увеличения возраста суррогатной матери до 49 лет включительно, если женщина, воспользовавшаяся донорской яйцеклеткой, является ее родственницей. Во всех остальных случаях возраст останется прежним — до 35 лет. Возрастную норму для доноров сперматозоидов планируется увеличить с 40 до 50 лет, поскольку фертильность в этом возрасте у мужчин, как правило, сохраняется.

Процедуру ЭКО, используя клетки неанонимных доноров, сегодня могут делать только пары, официально зарегистрировавшие свой брак. Одинокая женщина, которая хочет сделать ЭКО, может воспользоваться половыми клетками только анонимного донора.

В Беларуси в настоящее время около 14% пар в браке считаются бесплодными, причем растет не только женское, но и мужское бесплодие.