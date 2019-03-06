Под Минском нашли россиянина, который прятал 4-летнюю дочь от бывшей жены

В агрогородке Сенница был задержан россиянин Олег Гершман, который длительное время скрывался с 4-летней дочерью от бывшей супруги и правоохранителей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе МВД.

Драматичная история взаимоотношений бывших супругов, которые не могли поделить дочь Еву, продолжалась едва ли не с рождения ребенка. Как рассказала мать девочки Елена Гершман в открытой петиции на www.change.org, после расставания с супругом, суд в апреле 2016 года определил место жительства ребенка с отцом, который не позволял Елене общаться с двухлетней дочерью. Спустя несколько месяцев в ходе нового судебного разбирательства суд постановил вернуть ребенка матери. Летом 2018 года Олег Гершман увез малышку в неизвестном направлении, и с тех пор отец и дочь были объявлены в розыск.

Сотрудники уголовного розыска Миноблисполкома в ходе проверки поступившей информации о том, что мужчина с девочкой живут недалеко от Минска, обнаружили разыскиваемых. Олег Гершман задержан, а малышку в скором времени передадут матери.