Главной задачей текущего года правительство считает повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора – об этом в очередной раз на заседании Совмина заявил премьер С.Румас. Он честно признал, что рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий не работают и многие госпредприятия по прежнему рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку. Премьер снова предупредил, что субъекты хозяйствования, не выполнившие условия оказанной им господдержки и не достигшие задекларированных целей ее предоставления, больше не вправе рассчитывать на бюджетные средства.

Но это на словах. А на деле? Правительство тут же оказывает поддержку ряду госпредприятий из госбюджета. Как говорится: поп свое, а черт свое…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 7 марта.