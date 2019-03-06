Каждый из нас однажды станет пенсионером. В этой статье мы подробно расскажем, как начисляется пенсия по возрасту в Беларуси, от чего зависит ее размер и что учитывается при ее начислении.

Общие условия

Правила и порядок начисления пенсии по возрасту в Беларуси регулируется статьями 23, 56, 57 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». При определении размера пенсии учитываются два основных фактора: общий трудовой стаж и размер заработной платы, из которой наниматель производит отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Пенсия по возрасту назначается в размере 55% от среднемесячной заработной платы работника. Вместе с тем, пенсия по возрасту не может быть ниже минимального размера, установленного законодательством. В период с февраля по апрель 2019 года в Беларуси минимальный размер пенсии составляет 54,23 рубля.

При стаже работы 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин минимальная пенсия по возрасту составляет 216,71 рублей. Таким образом, если женщина проработала 20 лет, то пенсия будет в размере 55% от ее среднемесячной заработной платы, но не ниже 216,71 рублей. Так же начисляется пенсия мужчине, который имеет 25 лет трудового стажа.

Если мужчина имеет более 25 лет трудового стажа, либо проработал сверх 10 лет на работе с особыми условиями труда, то за каждый полный год стажа пенсия, в том числе минимальная, увеличивается на один процент среднего заработка. Если женщина проработала более 20 лет, либо более 7 лет и 6 месяцев на работе с особыми условиями труда, то порядок увеличения пенсии будет таким же. Следует учитывать, что такое начисление производится не более чем на 20% от минимального размера пенсии, установленного законодательством.

При стаже работы более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин пенсии увеличиваются за каждый год стажа на один процент среднемесячного заработка, но не менее 0,7% средней заработной платы работников, установленной законодательством.

Что еще важно знать

На назначение пенсии по возрасту при неполном стаже работы имеют право граждане, проработавшие не менее 5 лет в организации, производившей отчисление в ФСЗН. Размер пенсии в этом случае назначается пропорционально стажу работы, но не менее 50% минимального размера пенсии, установленного на день достижения пенсионного возраста. Исключение составляют матери-героини – им пенсия назначается пропорционально трудовому стажу в размере не менее 100% минимальной пенсии.

Таким образом, на увеличение пенсии по возрасту влияют: