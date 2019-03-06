Госдеп США о том, когда будут отменены санкции и какую угрозу Беларуси несет РФ

На этой неделе Минск с официальным визитом посетил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент. Здесь он встретился с главой МИД, замглавы МВД, независимыми СМИ, представителями оппозиции, гражданского общества, возложил цветы к памятникам жертвам Холокоста и основателям БНР.

Также представитель Госдепа США ответил на несколько вопросов TUT.BY о будущем белорусско-американских отношений.

«Визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно»

— Я приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить наше стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Беларуси, — отмечает Джордж Кент и добавляет, что был поражен теплотой белорусов и большим потенциалом страны.

Представитель Госдепа отмечает, что визит в Беларусь помощника госсекретаря Митчелла в ноябре прошлого года — первый настолько высокого уровня за последние десять лет — прошел очень успешно.

— Он способствовал дальнейшей нормализации наших отношений и расширению сфер будущего сотрудничества. Мой визит продолжает начатое им. В отношениях Беларуси и США в последние месяцы произошли новые положительные сдвиги. Посольство США в Минске проделывает большую работу, чтобы развить успех, достигнутый визитом Митчелла. Визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, как это имеет место в наших нормальных отношениях с другими странами. Важно отметить, что с уходом Уэса Митчелла из Госдепартамента наша позиция относительно Беларуси осталась прежней, — говорит Джордж Кент.

Сегодня Вашингтон удовлетворен прогрессом, достигнутым в двусторонних отношениях в последние несколько месяцев, в том числе — расширением присутствия посольства США, численность сотрудников которого с 2008 года оставалась недостаточной.

— Вашингтон приветствовал решение белорусских властей об отмене ограничений, наложенных на размер нашего дипломатического присутствия в Беларуси. Это важный шаг, который позволит нам продолжить улучшение двусторонних отношений и в определенный момент достичь готовности к обмену послами, — заявил Кент.

Правда, назвать конкретные сроки, когда в Минск приедет американский посол, представитель Госдепа не может.

— Есть политическая воля обеих сторон для движения вперед в этом вопросе, но решение технических и бюрократических нюансов потребует времени, — говорит Кент.

Представитель Госдепа отмечает: США поддерживают независимость и суверенитет Беларуси, ценят вклад Беларуси в региональную безопасность и рассчитывают на расширение сотрудничества в тех областях, где интересы стран совпадают, таких как охрана границ и экономическое развитие. Существенными же элементами отношений с Беларусью в США считают права человека и демократию.

— Путем ежегодных консультаций по правам человека и регулярного взаимодействия мы рассчитываем достичь значительного прогресса по этим вопросам, a он, в свою очередь, откроет дополнительные возможности по расширению сотрудничества, — считает Кент. — Мы надеемся на дальнейшее сближение и поиск потенциальных сфер для взаимовыгодного сотрудничества в будущем. Необходимо подчеркнуть, что Соединенные Штаты остаются приверженными защите человеческого достоинства и поддержке фундаментальных демократических принципов. Прогресс по этим вопросам открывает новые возможности для дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

«Смягчение санкций — после дальнейших шагов в сфере прав человека и демократии»

Решение одного из важнейших вопросов в двусторонних отношениях — окончательного снятия санкций против Беларуси — также зависит от дальнейших шагов Беларуси в сфере прав человека и демократии.

— Изначально санкции были вызваны озабоченностью нарушениями прав человека и демократических принципов. Мы частично приостановили действие санкций после того, как белорусские власти выпустили на свободу шестерых политзаключенных в августе 2015 года. В октябре прошлого года США продлили режим временной приостановки санкций в отношении девяти белорусских компаний не на шесть месяцев, как делалось ранее, а на двенадцать, — говорит Джордж Кент.

При принятии решения об увеличении этого периода, объясняет дипломат, правительство США учитывало многие факторы, в том числе в целом позитивный подход белорусских властей к свободе собраний на протяжении ушедшего года, который был продемонстрирован при проведении праздничных мероприятий 25 марта по случаю столетия Белорусской Народной Республики.

— Разрешение на проведение подобного мероприятия 25 марта этого года будет расценено как очередной шаг вперед, — отмечает представитель Госдепа США.

Джордж Кент также напоминает, что Соединенные Штаты неоднократно призывали правительство Беларуси к углублению прогресса, достигнутого в последние годы, через выполнение обязательств в рамках ОБСЕ по соблюдению прав человека, обеспечению свободы мирных собраний, свободы выражения и ассоциаций, а также других фундаментальных свобод.

— Если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии, мы можем рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций, — говорит Кент.

«Россия использует свои отношения с бывшими советскими республиками для продвижения своих интересов»

Недавно экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия планирует аннексировать Беларусь и приблизиться к границам Западной Европы. Видит ли Вашингтон угрозу, исходящую для Беларуси из России?

— Как подчеркнул бывший помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл во время своего визита в Минск, Соединенные Штаты не просят Беларусь делать выбор между Россией и Западом. Поддержка независимости и суверенитета Беларуси и всех других постсоветских стран является давней политикой Соединенных Штатов. Мы считаем, что Беларусь должна быть свободна в выборе своей судьбы и направлений развития. Это же касается и ее отношений с соседями, — говорит Джордж Кент.

В США понимают, насколько тесные у Беларуси связи с Россией в области политики, экономики, безопасности, а также то, что Беларусь важную роль придает расширению торговли со странами ЕС и другими. И в Вашингтоне «никоим образом не стремятся подорвать эти связи». Тем не менее в Госдепе отмечают, что за последние годы Россия не раз использовала свои тесные отношения с соседями им в ущерб.

— Мы ценим независимость и суверенитет Беларуси и уважаем ее территориальную целостность. В последние годы мы слишком часто видим, как Россия использует свои отношения с бывшими советскими республиками для продвижения своих интересов им в ущерб. Сюда можно отнести короткую войну в Грузии в 2008 году, попытку аннексии Крыма в 2014 году и войну, которую Россия в том же году развязала в восточных регионах Украины и которая длится до сих пор. Крым — это часть Украины. Донбасс — часть Украины. Принципиальная позиция Беларуси о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира, — говорит Джордж Кент.