Футболисты "Аякса" выбили "Реал" из Лиги чемпионов

Первыми участниками четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стали голландский «Аякс» и английский «Тоттенхэм», сообщает БЕЛТА.

Действующий победитель ЛЧ мадридский «Реал» после победы в Амстердаме 2:1 игру на поле «Сантьяго Бернабеу» провел из рук вон плохо. Уже к 20-й минуте гости вели 2:0 — сначала отличился Хаким Зиеш, а затем Давид Нерес удвоил преимущество «Аякса».

После перерыва мадридцы пошли в атаку большими силами, но на 62-й минуте пропустили контрвыпад и Душан Тадич в третий раз поразил ворота Тибо Куртуа.

Вскоре Марко Асенсио отыграл один мяч, но тут же Лассе Шоне отлично исполнил штрафной удар, установив окончательный результат — 4:1. Триумфатор трех последних сезонов ЛЧ сложил свои полномочия.

Дортмундской «Боруссии» на своем поле нужно было створить чудо, чтобы одолеть по сумме двух поединков лондонский «Тоттенхэм». Но отыграть 3 мяча, пропущенных в британской столице, одному из лидеров бундеслиги не удалось. В первом тайме счет не был открыт, а в самом начале второй половины лидер атак гостей Харри Кейн забил победный гол — 1:0 в пользу «шпор».

В среду, 6 марта, состоятся еще два поединка за выход в четвертьфинал: «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия), результат первого матча 2:0, «Порту» (Португалия) — «Рома» (Италия) — 1:2.

Остальные ответные встречи 1/8 финала чемпионской Лиги пройдут на следующей неделе:

12 марта

«Ювентус» (Турин, Италия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — счет первого матча 0:2, «Манчестер Сити» (Англия) — «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия) — 3:2.

13 марта

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:0, «Барселона» (Испания) — «Лион» (Франция) — 0:0.-0-

Фото УЕФА, официальных twitter-аккаунтов «Реала», «Аякса» и «Тоттенхэма»