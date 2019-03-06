Суд в Узбекистане 5 марта постановил перевести в колонию общего режима дочь первого президента страны Гульнару Каримову, ранее приговоренную к пяти годам ограничения свободы.

Как сообщила генпрокуратура Узбекистана, Каримову отправили в колонию из-за злостного нарушения порядка: в частности, ей вменяют использование средств связи и препятствование «возмещению нанесенного ею ущерба».

Гульнара Каримова отбывала наказание в квартире своей дочери Иман в Ташкенте. Иман Каримова сообщила 5 марта из Лондона, что сотрудники прокуратуры силой увезли ее мать в неизвестном направлении. В прокуратуре заявили, что слова дочери Каримовой не соответствуют действительности.

Впервые Гульнару Каримову приговорили к пяти годам ограничения свободы в 2015 году, признав виновной в содействии преступной группировке, которая присвоила себе активы госкомпаний. В декабре 2017 года, как сообщили в прокуратуре, ее осудили на 10 лет колонии, но в 2018 году суд заменил наказание на пять лет ограничения свободы. В прокуратуре не уточнили, за что Каримова была осуждена во второй раз. Ранее сообщалось, что ее обвиняют по нескольким экономическим статьям, в том числе в отмывании денег.

Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, руководившего страной с 1990-го по 2016 год. Гульнара Каримова занимала разные дипломатические должности и считалась одной из самых влиятельных фигур в Узбекистане.