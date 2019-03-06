В Кодексе о браке и семье пропишут определение понятия «брачный договор», а расчет задолженности по алиментам от безработных родителей планируют привязать к бюджету прожиточного минимума. Данный законопроект депутатский корпус готовит к рассмотрению на весенней сессии в первом чтении. Об этом сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич на пресс-конференции 6 марта.

По действующему законодательству, если человек не трудоустроен, основой для расчета долга служит размер заработка по последнему месту работы должника.

Согласно предлагаемому нововведению, задолженность по алиментам будет определяться исходя из следующих размеров: на одного ребенка — 50 %, на двоих детей — 100 %, на троих и более — 150 % бюджета прожиточного минимума.

— Изменения в Кодекс вводят определение понятия «брачный договор». Кроме того, закрепляется возможность его расторжения или изменения только по решению суда, если кто-то из супругов это инициирует при возникновении разногласий. Также в поправках дается определение права супругов или тех, кто уже расторг брак, на соглашение о разделе имущества, которое нажито в процессе совместного проживания, — рассказала депутат.

В законопроекте конкретизируется раздел об установлении опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми в случае отсутствия родителей по уважительной причине. Данные виды семейного устройства можно будет не оформлять и не заверять нотариально, если дети оставлены близким родственникам на срок до одного года.

— Совершенствуется система опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными. Например, территориальные органы здравоохранения будут отвечать за недееспособных, у которых есть психические заболевания, алкогольная или наркотическая зависимости, в результате которых они утратили свою дееспособность. Лица, которые не вошли в этот перечень Минздрава, будут находиться под опекой органов по труду и соцзащите населения, — добавила Валентина Курсевич.

Кодекс о браке и семье предлагается дополнить статьей, касающейся соглашения о детях. Его смогут заключать родители, не состоящие в браке или те, которые развелись.