Восьмилетний британский любитель арехологии по имени Себастьян сделал редкое открытие во время прогулки с друзьями по пляжу Чармут, найдя зуб мамонта. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По словам ученых, зуб принадлежал шерстистому мамонту, который жил 40 тысяч лет назад во время ледникового периода, что делает находку редкостью.

«Зуб очень изношенный и трудно точно сказать, верхний он или нижний, — рассказал профессор Даниэль Шрев из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне. – Самое вероятное время жизни животного – между 60 и 25 тысячами лет назад».