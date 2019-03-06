Национальный статистический комитет Беларуси сообщил, что более половины белорусов не работают. В декабре 2018 года в экономике Беларуси было занято 4 млн 336 тыс. человек.

Также ведомство проинформировало, что уровень занятости населения республики в IV квартале 2018 года составил 68 процентов, а рассчитанный по методологии МОТ уровень безработицы — 4,8 процента от численности рабочей силы. Уровень занятости — это отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте от 15 до 74 лет.

В прошлом году население РБ составляло 9,5 млн человек. При этом сельское население составило чуть более 2 млн человек.