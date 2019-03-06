РУП «Белпочта» взяла на себя организацию досрочной выплаты пенсий за праздничный день 8 марта.

В отделения почтовой связи Минска выплата пенсий и пособий приходящаяся на 8 марта будет выплачиваться, начиная с 5 числа. График выплаты пенсий и пособий за 8 марта в других регионах можно будет увидеть на электронной интернет странице «Белпочты».

Планируется, что 8 марта будут работать почтовые отделения дежурного назначения.

Более подробно о режиме работы РУП «Белпочта» можно будет узнать в кол-центре позвонив по номеру 154. Кол-центр при этом будет работать:

понедельник-пятница — с 9.00 — 20.00;

суббота, воскресенье — с 9.00 — 17.00;

8 марта — с 9.00 — 17.00.