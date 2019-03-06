Минобороны также предлагает ограничить прием на государственную службу тех, кто не прошел службу в Вооруженных силах Беларуси.
Гражданам Беларуси, которые уклоняются от срочной службы в Вооруженных силах, могут ограничить выезд из страны, данная информация содержится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны, передает Sputnik.
В Беларуси поднят вопрос об изменении законодательства в связи с дефицитом «призывных ресурсов». Оборонное ведомство наиболее целесообразным считает сократить количество отсрочек от призыва на службу в армию и увеличить число льгот для тех молодых людей, которые отслужили в Вооруженных силах.
Призывники отправляются в войска, архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Магистрантов и аспирантов хотят лишить отсрочек от армии
«Обсуждается вопрос принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Беларуси в случае их неявки на мероприятия по призыву», — сообщили в Минобороны.
Кроме этого, среди других мер рассматривается вопрос об ограничении приема на государственную и иную службу граждан, которые «откосили» от армии.
Как отметили в министерстве, в последние годы в стране острой является тема недостаточного количества призывников для комплектования вооруженных сил, других войск и воинских формирований, которые годны к военной службе. Речь идет об отсрочках по состоянию здоровья.
Военные отмечают, что дефицит призывников связан в первую очередь с демографической ситуацией в стране.