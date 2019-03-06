Минобороны также предлагает ограничить прием на государственную службу тех, кто не прошел службу в Вооруженных силах Беларуси.

Гражданам Беларуси, которые уклоняются от срочной службы в Вооруженных силах, могут ограничить выезд из страны, данная информация содержится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны, передает Sputnik.

В Беларуси поднят вопрос об изменении законодательства в связи с дефицитом «призывных ресурсов». Оборонное ведомство наиболее целесообразным считает сократить количество отсрочек от призыва на службу в армию и увеличить число льгот для тех молодых людей, которые отслужили в Вооруженных силах.

Призывники отправляются в войска, архивное фото

© Sputnik / Виктор Толочко

Магистрантов и аспирантов хотят лишить отсрочек от армии

«Обсуждается вопрос принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Беларуси в случае их неявки на мероприятия по призыву», — сообщили в Минобороны.

Кроме этого, среди других мер рассматривается вопрос об ограничении приема на государственную и иную службу граждан, которые «откосили» от армии.

Как отметили в министерстве, в последние годы в стране острой является тема недостаточного количества призывников для комплектования вооруженных сил, других войск и воинских формирований, которые годны к военной службе. Речь идет об отсрочках по состоянию здоровья.

Военные отмечают, что дефицит призывников связан в первую очередь с демографической ситуацией в стране.