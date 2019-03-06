На проходившей с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 Беларусь представила новый беспилотник «Бусел МБ2». Сейчас аппарат проходит заводские испытания.

Комплекс класса «мини» работает на дальности 20-70 километров в зависимости от целевой нагрузки. На нем также могут быть установлены сбрасываемые боеприпасы, сообщает bmpd.livejournal.com.

Беспилотник может заниматься разведкой и наблюдением и днем, и ночью с помощью бортовых оптических систем. При обнаружении цели ее можно поразить размещаемыми на борту ручными гранатами.