Беларусь и Индия обсуждают открытие авиасообщения между Минском и Дели.

Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минск, передает БЕЛТА.

Накануне в аэропорту состоялась деловая встреча с генеральным директором группы компаний Primemedia Group of CompaniesАнишем Ганди, в которую входит одна из крупнейших туристических фирм Индии, а также компания, осуществляющая представительские функции для авиакомпаний и оказывающая услуги по наземному обслуживанию воздушных судов.

В ходе встречи обсуждалось возможное сотрудничество с индийской стороной по вопросам открытия авиасообщения между Минском и Дели. Представители Национального аэропорта Минск выразили заинтересованность и готовность к сотрудничеству с индийской стороной, поскольку авиасообщение не только расширит географию полетов из минского аэропорта, но и будет способствовать существенному наращиванию туристического потока и положительно скажется на бизнес-потенциале и имидже Беларуси.

Гендиректор отметил, что сотрудничество Беларуси и Индии в области пассажирских авиаперевозок стало бы одним из важных шагов в повышении и продвижении туристических возможностей обеих стран. Кроме того, представитель индийской компании выразил заинтересованность в открытии туристического офиса для представления Беларуси на рынке Индии.

Продолжить диалог по вопросам организации авиасообщения стороны договорились на Европейском региональном форуме, который пройдет в апреле в Ганновере (Германия).