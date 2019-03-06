Банкира Сергея Костюченко можно смело увенчать лаврами мецената – он давно и успешно собирает коллекцию живописи. Возможно, потомки назовут его белорусским Третьяковым. В 2016 году «Приорбанк» стал еще и партнером телепроекта «Современное искусство Беларуси», цикла документальных фильмов о белорусских художниках, который создают Олег Лукашевич и Александр Алексеев. Уже готово десять творческих портретов наших современников, их в прошлом году показывали по каналу «Беларусь 3». Среди них фильмы о Валерии Шкарубо, Игоре Бархаткове, Леониде Щемелеве, Валентине Шоба, Константине Костюченко, Олеге Крошкине, Сергее Римашевском, Анатолии Барановском, Владимире Кожухе и других.

Недавно вышел 11-й фильм из этой серии. Он посвящен художнику и генеральному директору Национального художественного музея Владимиру Ивановичу Прокопцову. Чтобы презентовать новую серию проекта, в музей пришел сам председатель правления «Приорбанка» С.А.Костюченко. Перед пресс-конференцией как никогда строго проверяли пригласительные – банкиры не любят лишних ушей и импровизаций. Хотя, казалось, мероприятие не из разряда оригинальных, музей привык принимать вип-персон. Но когда слово предоставили Сергею Александровичу, он, властный руководитель, сразу все разложил по своим полкам…

Беседу Елены Молочко с Сергеем Костюченко читайте в газете «Народная Воля» за 7 марта.