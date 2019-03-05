Дзержинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера.

Следственно-оперативной группой тело 65-летнего мужчины с множественными рублеными ранами обнаружено по месту жительства в доме в деревне Волма Дзержинского района 4 марта 2019 года, сообщила представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками и экспертом осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены местные жители.

По подозрению в совершении убийства (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь) задержана 27-летняя дочь убитого мужчины.

По предварительным данным, между совместно проживающими родственниками в доме произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла отцу несколько ударов топором в область головы.

По изъятым предметам, в том числе орудию преступления, назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

С участием задержанной проводятся следственные действия, собирается материал, характеризующий ее личность, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.