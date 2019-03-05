Уже в этом году на территории Российской Федерации начнут штрафовать водителей с белорусскими номерами, которые нарушили ПДД. Данную информацию приводят российские СМИ со ссылкой на главу ГИБДД генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

Данное решение было принято в ходе прошедшей коллегии с белорусской стороной по информационному взаимодействию и обмену Правилами дорожного движения.

Предполагается, что нововведение будет реализовано уже в первом полугодии. Нарушения ПДД как в России, так и в Беларуси в течение 70 суток будут передаваться на территорию той страны, где проживает гражданин, нарушивший Правила дорожного движения.

С белорусских и российских водителей штрафы могут взыскиваться в принудительном порядке.