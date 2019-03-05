В учреждениях общего среднего образования может появиться должность заместителя директора, на которого будут возложены вопросы организации патриотического воспитания молодежи и преподавание предмета «Допризывная и медицинская подготовка», сообщил на пресс-конференции 5 марта заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Работу в данном направлении ведет Министерство обороны совместно с Министерством образования. По словам Д. Федорова, важнейшим направлением подготовки граждан к военной службе является допризывная подготовка. В соответствии с законодательством она организуется Минобразования и проводится при обучении детей в учреждениях общего среднего образования в соответствии с образовательными стандартами. В настоящее время оба ведомства ведут активную работу по ее совершенствованию.

— Содержание учебных программ предмета «Допризывная и медицинская подготовка» для 10–11-х классов пересмотрели, материал сделали более доступным, — отметил Д. Федоров. — Пополнили учебно-материальную базу учреждений образования по данному предмету, в частности, в центры допризывной подготовки передали макеты автоматов АК-74. На базе Военной академии организовали курсы для учителей этого предмета, не имеющих военного образования.