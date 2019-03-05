Школьник победил на конференции, а через 6 лет узнал о неуплаченном налоге

Чем может обернуться для школьников победа в международных научных конференциях, выяснял Sputnik.

Шесть лет назад школьник Павел Литвинко победил на республиканской конференции по информатике и был приглашен на Европейскую конференцию юных ученых в Братиславе.

«Конференции от олимпиад отличаются заданиями. На олимпиадах дают задачи, которые нужно решать, а на конференцию нужно привезти собственный проект. Я тогда разработал программу для перевода изображения из плоского в объемное и занял третье место», – рассказал магистрант БГУИР Павел Литвинко корреспонденту Sputnik Тамаре Зениной завязку своей истории.

В Словакию он ехал в составе республиканской команды, куратором от Министерства образования выступил БГУ. Университет собирал все необходимые для поездки документы.

За призовое место одиннадцатиклассник из Жлобина получил денежный приз – 3,5 тысячи евро.

«Деньги мне переводили официально на банковский счет, взяв приличную комиссию. Хотя могли и на электронный кошелек, но я сам выбрал первый вариант. Денежную премию я получил тогда не впервые, до этого меня награждали за выступления в России и Беларуси», – рассказывает молодой человек.

Эту премию он потратил на разработку новых проектов. Последние шесть лет Павел учится и занимается разработкой стартапов в Беларуси и США.

Сам пришел

К очередной поездке в Америку молодой человек готовился ответственно. Накануне он решил дать запросы во все контролирующие инстанции, чтобы убедиться, что, уезжая, не оставляет на родине никаких долгов.

«Я пришел в инспекцию МНС РБ по Жлобинскому району и попросил справку о том, что у меня нет задолженностей. Через некоторое время меня вызвали и сообщили, что шесть лет назад с полученной мною премии не был уплачен подоходный налог», – говорит Павел.

Оказалось, что все это время на задолженность, о которой он не подозревал, насчитывали пеню. Через шесть лет, она, конечно, превысила сумму самого налога – на 464,8 белорусского рубля налога начислено 498,9 рубля пени.

«Ни тогда, ни сейчас я не собирался уклоняться от каких-либо уплат, но откуда я, несовершеннолетний школьник, должен был узнать о том, что нужно уплатить пошлину? Причем пошлину именно с этого приза? Ведь до этого я получал и другие», – задает логичные вопросы парень.

В Жлобинской налоговой инспекции на них ответили уклончиво, дескать, мы даем объявления по телевизору о том, что все должны платить налоги. Правда, потом в личном разговоре сотрудники признали, что тогда все-таки «забыли уведомить семью школьника».

После анализа ситуации у молодого человека даже промелькнула крамольная мысль: «Не выжидала ли налоговая специально, чтобы нарастить пеню?»

Ответы на вопросы, которых не было

Все эти вопросы, а заодно и вопрос о том, когда все-таки инспекция собиралась потребовать у бывшего школьника Литвинко уплатить по счетам, мы адресовали в Министерство по налогам и сборам РБ.

В полученном ответе за подписью первого заместителя министра И. Н. Клепча Sputnik разъяснили, согласно каким пунктам закона любые сведения о плательщиках, имеющиеся в налоговых органах, составляют «налоговую тайну».

Кроме того, попросили учесть, что «сведения о формах и методах организации деятельности работников налоговых органов, используемых при этом силах и средствах, методике их применения относятся к служебной информации ограниченного распространения».

После чего сообщили, что «отсутствуют законные основания для информирования корреспондентского пункта Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия Сегодня» в Республике Беларусь о доходах гражданина Литвинко П. М. и их налогообложении, а также о мероприятиях, проводимых налоговыми органами в отношении физических лиц, в том числе гражданина Литвинко П. М.».

Заметим, что вопроса о доходах «гражданина Литвинко П. М.» не было вообще.

Покушаться на сведения о «силах, средствах и методике работы налоговых органов» мы также не собирались. Если, конечно, не посчитать посягательством вопрос: «Почему в течение шести лет специалисты налоговой инспекции никаким уведомлением не напомнили ни родителям Литвинко П.М., ни ему самому о долге, на который продолжала расти пеня?»

Возможно, ответа на вопрос о том, когда налоговая все-таки собиралась предъявить парню долг, не последовало потому, что он как раз и раскрывал все тайные сведения о «мероприятиях, проводимых налоговыми органами в отношении физических лиц»?

Круг замкнулся. Зато теперь и у Павла Литвинко, и у других вполне законопослушных одаренных школьников есть повод задуматься о том, стоит ли бороться за победу на соревнованиях и денежные призы, если через много лет есть шанс вдруг пострадать за свои достижения.