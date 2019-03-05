Новый вид транспорта появился на улицах Сингапура. Электроавтобус «напичкан» новыми технологиями и способен преодолеть расстояние в 25 километров на одном заряде.

Беспилотный автобус – совместная разработка инженеров Наньянского технологического университета и специалистов Volvo. Транспортное средство оснащено GPS-навигацией и комплексом датчиков, которые при помощи оптических систем информируют автобус о маршруте и размещении удаленных объектов.

Примечательно, что электроавтобус, позиционированный как беспилотник, пока не может обойтись без присмотра водителя. Но уже к 2020 году он самостоятельно сможет колесить по улицам Сингапура, уверяют ученые.

Сингапур стабильно удерживает первенство среди самых технологичных и удобных для проживания городов мира, продолжая внедрять в городскую среду инновационные технологии.