Правительство Беларуси утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплаты бюджетникам.

Так, согласно постановлению №138 Совета министров, которое сегодня, 5 марта 2019 года, было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, вместо тарифной ставки первого разряда будет использоваться базовая. Размер ее установлен на уровне в 180 рублей. С 1 января 2020 года работники бюджетных организаций, а также те, кто получает государственные субсидии, начнут получать зарплаты уже по новой системе.