Беларусь и Польша в настоящее время обсуждают военное сотрудничество.

Консультации Министерства обороны РБ и Министерства национальной обороны РП проходят в Варшаве с 04.03.2019 по 06.03.2019.

Пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщает, что белорусскую делегацию возглавляет генерал-майор Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества.

В сообщении говорится: «Повестка дня консультаций включает в себя также обсуждение актуальных вопросов региональной и международной безопасности, ведутся консультации по планированию 2-стороннего военного сотрудничества».