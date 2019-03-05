Беларусь официально проинформировала представителей США о снятии ограничений на количество сотрудников американского посольства.

Американская делегация во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом находится с визитом в Беларуси.

4 марта прошла встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и Кента. Во время встречи глава белорусского МИД официально проинформировал американскую сторону о снятии ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске. Ограничения действовали с 2008 года, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Макей выразил надежду, что этот жест будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между странами.

Также стороны обсудили двухсторонние отношения, перспективы их развития и актуальные вопросы международной повестки.

Кент посетил парк имени Янки Купалы и возложил цветы к памятнику Антону и Ивану Луцкевичам — выдающимся белоусским политическим и общественным деятелям начала XX века.

Американский дипломат отметил актуальность и важность наследия братьев Луцкевичей для Беларуси и ее народа сегодня — через 101 год после провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, говорится в сообщении посольства США в Минске.