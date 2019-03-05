Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

«Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия», — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны. «Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов», — сказал Александр Лукашенко.